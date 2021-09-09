Росія і Білорусь досягли "значного результату" в питанні інтеграції, - Путін
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія і Білорусь досягли результату в питанні інтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Путіна з Олександром Лукашенко.
"Вдалося домогтися значного результату на інтеграційному треку. Виходимо з того, звертаюся до колег з урядів, що ви і далі будете діяти в тому ж дусі", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про завершення створення союзної держави Росії та Білорусі. За його словами, це відбудеться у вересні.
Раніше повідомлялося, що при створенні союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти.
Крім того, Путін заявив, що інтеграцію РФ і Білорусі не можна назвати союзною державою.
Додамо, що Лукашенко заявив, що інтеграція Росії та Білорусі повинна проходити не поспішаючи з урахуванням інтересів обох країн.