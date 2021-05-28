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Путін про інтеграцію Білорусі з РФ: повинна йти не поспішаючи

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Сочі, П'ятниця 28 травня 2021 18:47
Путін про інтеграцію Білорусі з РФ: повинна йти не поспішаючи Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Інтеграція Росії та Білорусі повинна проходити не поспішаючи. Цей процес повинен розвиватися з урахуванням інтересів обох країн.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в ході зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, передає ТАСС.

"Ми з вами (Лукашенко - ред.) Займаємося питаннями будівництва Союзної держави, ми робимо це, як і домовлялися, виходячи з того, щоб забезпечити інтереси як Білорусі, так і Росії", - сказав Путін.

За його словами, Москва і Мінськ рухаються в цьому напрямку впевнено і ця робота вже приносить конкретні результати громадянам обох країн.

При цьому Путін зазначив, що інтеграція повинна проходити без поспіху і поетапно для забезпечення інтересів Білорусі та Росії "Як - це кожна зі сторін сама для себе визначить", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі Путіна і Лукашенка в Сочі 28 травня Москва і Мінськ можуть завершити створення Союзної держави восени поточного року. За словами президента Білорусі, залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.

Відзначимо, раніше військова розвідка Естонії попереджала, що після військової інтеграції Росії та Білорусі, остання може перетворитися в російський військовий округ.

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