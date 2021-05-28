Путін про інтеграцію Білорусі з РФ: повинна йти не поспішаючи

Інтеграція Росії та Білорусі повинна проходити не поспішаючи. Цей процес повинен розвиватися з урахуванням інтересів обох країн.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в ході зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, передає ТАСС .

"Ми з вами (Лукашенко - ред.) Займаємося питаннями будівництва Союзної держави, ми робимо це, як і домовлялися, виходячи з того, щоб забезпечити інтереси як Білорусі, так і Росії", - сказав Путін.

За його словами, Москва і Мінськ рухаються в цьому напрямку впевнено і ця робота вже приносить конкретні результати громадянам обох країн.

При цьому Путін зазначив, що інтеграція повинна проходити без поспіху і поетапно для забезпечення інтересів Білорусі та Росії "Як - це кожна зі сторін сама для себе визначить", - резюмував він.