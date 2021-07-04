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Інтеграція РФ і Білорусі: у Мінську заявили, що залишилося "узгодити технічні моменти"

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Мінськ, Неділя 04 липня 2021 23:43
Інтеграція РФ і Білорусі: у Мінську заявили, що залишилося "узгодити технічні моменти" Фото: прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко (government.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В інтеграції Росії та Білорусі досягнуто суттєвого прогресу - залишилося "узгодити технічні моменти". Пакет "союзних програм" буде узгоджений в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка, яку він зробив в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

Прем'єр зазначив, що в питанні інтеграції РФ і Білорусі досягнутий "істотний прогрес". "Фактично мова йде вже про узгодження, утрушування технічних моментів", - уточнив він.

За його словами, він постійно перебуває в повному контакті з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним з цього питання. "Віце-прем'єри фактично щотижня зустрічаються. Є велика впевненість у тому, що в останні місяці весь пакет союзних програм буде сформований», - сказав Головченко.

"Це створить для нас фактично новий план роботи в рамках Союзної держави", - додав він, уточнивши, що Москва і Мінськ домовилися, як будуть гармонізувати законодавство двох країн.

"Будемо вибудовувати рівні умови для суб'єктів господарювання через створення єдиного регулювання та адміністрування податків, їх структури. Тому я впевнений, що від руху за союзними програмами виграють всі", - зазначив білоруський прем'єр.

Нагадаємо, в кінці травня президент РФ Володимир Путін заявив, що інтеграція Росії і Білорусі повинна проходити не поспішаючи. За його словами, цей процес повинен розвиватися з урахуванням інтересів обох країн.

Зазначимо, у квітні Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени 2021 року після засідання Вищої Держради.

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