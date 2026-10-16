США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский

Система спутниковой связи Starlink до сих пор не заработала полноценно на фронте, так что украинские воины не могут выполнять ряд задач. Однако США все же увеличили скорость работы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Брюсселе.

Для чего ВСУ требуется скоростной Starlink

Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины не используют Starlink для задания deep strikes.

"Нет, мы не используем Starlink для атак или ответных ударов по территории РФ. Именно поэтому мы и обращались к SpaceX и Белому дому, чтобы нам открыли такую возможность. Если бы она у нас была, мы бы, безусловно, не обращались", - говорит он.

Президент откровенно сказал, что именно поэтому ситуация со Starlink стала для Украины очень неприятным и опасным "сюрпризом".

Он объяснил, для чего ВСУ Starlink на фронте и какая скорость нужна для его эффективного использования.

"Мы используем Starlink для перехвата реактивных "Шахедов", которые летят и бьют по нашим гражданским, убивают наши семьи. Мы используем специальные перехватчики - дроны, которые двигаются с большой скоростью и используют Starlink", - говорит руководитель державы.

По его словам, США Starlink не отключили, а снизили скорость.

"И когда скорость снизили, мы не смогли сбить определенное количество этих "Шахедов". Вот это очень больно и неприятно. То есть мы не смогли обеспечить защиту населения. "Шахеды" летели со скоростью более 400 километров в час, а нам снизили скорость до 78 км/ч", - уточнил он.

Во-вторых, Starlink на оккупированных территориях используется украинскими бойцами для поражения военных целей (мидлстрайки).

"И мы больше не можем этого делать", - отметил президент.

Но, по словам Зеленского, самое главное - это люди.

"Многие люди находятся в досягаемости дронов врага, мы используем БПЛА для подачи воды и пищи людям, которые давно на позициях. Мы используем дроны и Starlink. Следовательно, это повлияло на нашу способность защищать население", - говорит он.

Starlink до сих пор работает медленно

Как сообщил президент, партнеры заявили, что были сигналы из Белого дома насчет возвращения скоростных возможностей Starlink.

"Вернулись ли они к предыдущей скорости? Нет. Но скорость повысилась? Да", - добавил он.