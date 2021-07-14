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Путін про інтеграцію РФ і Білорусі: Це не союзна держава

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Росія, Середа 14 липня 2021 06:33
Путін про інтеграцію РФ і Білорусі: Це не союзна держава Фото: Володимир Путін, президент РФ, Олександр Лукашенко, президент Білорусі (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що це не можна назвати союзною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia.

Путін підкреслив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.

"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - говорить Путін.

Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.

"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас в рамках союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про завершення створення союзної держави РФ і Білорусі. За його словами, це відбудеться у вересні.

Раніше повідомлялося, що при створенні союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти. Про це заявили в Білорусі.

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