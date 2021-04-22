Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени, - Лукашенко

Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени після засідання Вищої Держради. Залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним, передає ТАСС .

Він зазначив, що зараз Мінськ і Москва узгодили 26-27 дорожніх карт з інтеграції на рівні урядів двох країн.

Він також нагадав, що влітку має відбутися Форум регіонів Білорусі та РФ в Московській області, а формалізувати домовленості про створення Союзної держави країни зможуть після засідання Вищої Державної ради.

"А потім ми приймемо рішення про засідання Вищої Державної Ради восени, на якому ми вже зможемо формалізувати всі наші домовленості, підписавши певні документи", - резюмував Лукашенко після зустрічі з Путіним.