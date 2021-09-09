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Росcия и Беларусь достигли "внушительного результата" в вопросе интеграции, - Путин

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Четверг 09 сентября 2021 21:42
Росcия и Беларусь достигли "внушительного результата" в вопросе интеграции, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь достигли результата в вопросе интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Путина с Александром Лукашенко.

"Удалось добиться внушительного результата на интеграционном треке. Исходим из того, обращаюсь к коллегам из правительств, что вы и дальше будете действовать в том же духе", - заявил Путин.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о завершении создания союзного государства России и Беларуси. По его словам, это произойдет в сентябре.

Ранее сообщалось, что при создании союзного государства РФ и Беларуси осталось согласовать технические моменты.

Кроме того, Путин заявил, что интеграцию РФ и Беларуси нельзя назвать союзным государством.

Добавим, что Лукашенко заявил, что интеграция России и Беларуси должна проходить не спеша с учетом интересов обеих стран.

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