ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Голубь сизый: как птица поселилась в городах и что с ее популяцией сейчас

Воскресенье 16 ноября 2025 09:00
UA EN RU
Голубь сизый: как птица поселилась в городах и что с ее популяцией сейчас Почему популяция голубей в городах выросла (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В городах Украины растет численность сизых голубей - потомков одомашненного вида. Они приспосабливаются к городской среде, питаются на свалках и способны давать потомство почти весь год.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог Анна Кузьо.

Голубь сизый - потомок одомашненных голубей

Дикий голубь сизый живет колониями в скалах. В Украине он может водиться только в Крыму. В Европе он есть в Испании, Португалии, где скалистые обрывы у моря.

"Веками люди одомашнивали этот вид. Бывало, что потомки одомашненных голубей убегали от заводчиков и гнездились самостоятельно. Так и образовались городские популяции", - говорит эксперт.

Популяция во Львове выросла втрое

По словам эксперта, во Львове с 1990-х годов популяция сизых голубей выросла втрое. В других городах, вероятно, численность тоже не уменьшилась, ведь эти птицы очень пластичны и легко адаптируются к городской среде.

"В отличие от воробьев, им все в городе подходит. Они питаются на свалках, и даже когда переносят возбудителей, сами редко болеют. Голуби дают потомство даже когда больны или покалечены", - добавляет Кузьо.

Почему голубей становится больше

Городские птицы гнездятся на теплых чердаках и имеют постоянный доступ к еде, поэтому могут давать 7-8 кладок яиц в год. Это и объясняет стремительный рост их численности в городах.

"Если дикие птицы размножаются только в теплое время года, городские голуби способны давать потомство в течение всего года", - заключает орнитолог.

Ранее мы писали о том, почему птицы летают в теплые края и "откажутся" ли от миграции из-за теплых зим.

Читайте также наше большое интервью с орнитологом Александром Пономаренко о том, что происходит с птичьим миром в Украине и чего ждать дальше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ученые Птицы
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт