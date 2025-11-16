Почему птицы летают в теплые края и "откажутся" ли от миграции из-за мягких зим

Из-за мягких зим некоторые перелетные птицы остаются зимовать в Украине и не улетают на юг. Чаще всего это касается крупных видов, которые могут выживать несколько недель при минимальном количестве пищи. Маленькие птицы остаются более уязвимыми к холодам и реже рискуют зимовать на месте.

Из-за мягких зим некоторые перелетные виды все чаще не улетают на юг, отмечает орнитолог Анна Кузьо.

"Миграция бывает разная. Например, вьюрковые птицы недалеко улетают - только на юг Европы. Поэтому таким мигрантам легче приспособиться к нашим мягким зимам или на дольше здесь задержаться", - объясняет эксперт.

Миграция крупных птиц - сложная авантюра

Для птиц, летящих в центр или на юг Африки, миграция более жестко запрограммирована. У них все приспособлено к "графику", который зависит от продолжительности светового дня. Когда тот уменьшается, гормональный фон меняется и их тянет лететь на юг.

"Вообще, миграция - это очень сложная и опасная авантюра. Аисты летят более 2 тысяч километров в одну сторону, а потом возвращаются. Есть высокие риски погибнуть по дороге. На самом деле остаться на месте - это достаточно разумно", - добавляет Кузьо.

Аисты адаптируются к зимним условиям

Орнитолог отмечает, что сейчас аисты чаще остаются зимовать в Украине.

"Если раньше здесь зимовали слабые особи, то сейчас - потомки тех, которые выжили здесь, то есть пошла адаптация. Аист способен перенести несколько недель "поста" при кратковременных морозах, потому что имеет жировые запасы. Это не синичка, которой надо есть каждый день", - говорит Кузьо.

Она добавляет, что крупные птицы часто зимой идут к теплотрассам и ищут пищу на свалках, тогда как мелкие виды более уязвимы к холодам.

Потепление не остановит миграцию

Несмотря на определенные тенденции, птицы не перестанут летать в теплые края.

"Одна из теорий утверждает, что миграция возникла еще в ледниковый период, когда птицам надо было перелететь на тысячи километров к теплу. Этому приспособлению тысячи лет, и каких-то 10 лет потепления не может разительно изменить миграцию всех видов птиц", - заключает Анна Кузьо.