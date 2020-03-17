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Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт з Коболєвим, - джерело

Новини » Політика     17.03.2020 - 11:13
Наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт з Коболєвим, - джерело
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Контракт з Коболєвим продовжено на чотири роки

Наглядова рада компанії "Нафтогаз України" на чотири роки продовжила контракт з головою правління Андрієм Коболєвим. Про це РБК-Україна повідомило обізнане джерело.

За словами співрозмовника, контракт з Коболєвим продовжено на чотири роки, а в середу Кабінет міністрів може розглянути це рішення.

"Наглядова рада "Нафтогазу" направила своє рішення в Кабмін", - сказало джерело РБК-Україна, знайоме з ситуацією в компанії.

Нагадаємо, в лютому уряд мав оголосити конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

До цього глава правління НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у нього є "золотий парашут" на випадок звільнення. За його словами, він отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

Він також зазначив, що обговорював продовження свого контракту, проте питання було не вирішене.

"Природно, що це питання я обговорював з декількома людьми з влади. Але наскільки я знаю, відповідей на взаємно поставлені питання ми поки не знайшли", - підкреслив Коболєв.

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Новини України Андрій КоболєвконтрактНафтогаз України
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