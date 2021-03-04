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Шмигаль проти звільнення Коболєва: не бачу гострої необхідності

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 14:32
Шмигаль проти звільнення Коболєва: не бачу гострої необхідності Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні в уряді не бачать гострої потреби у звільненні голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Але розмови про це повинні стати сигналом для керівництва та наглядової ради.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз секретаріат Кабміну готує офіційну відповідь на лист в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який просить звільнити Коболєва.

"Але я хочу сказати, що не бачу на сьогоднішній день гострої необхідності, гострих причин звільнення керівника "Нафтогазу" і наглядової ради. По-перше, це неможливо технічно це зробити простим листом... Я думаю, це сигнал "Нафтогазу" про поліпшення роботи", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше високопоставлене джерело в керівництві уряду розповіло РБК-Україна, що на сьогодні немає підстав для відставки Коболєва.

Сьогодні Шмигаль також заявив, що хотів би бачити Юрія Вітренка міністром енергетики, а також віце-прем'єром у своєму уряді. За його словами, кандидатура Вітренка є "однією з кращих" на посаду глави Міненерго, оскільки він віддалений від різних груп впливу в енергетичній сфері.

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