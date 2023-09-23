Рогозина сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области

Сегодня, 23 сентября коллаборационист Евгений Балицкий "назначил" бывшего главу "Роскосмоса" Рогозина так называемым "сенатором" захваченной россиянами части Запорожской области.

Заметим, что слухи о якобы назначении Рогозина распространялись еще с начала недели. По догадкам СМИ Кремль рассматривал его кандидатуру на должность сенатора от оккупированной Запорожской области.

Дела Рогозина в Украине

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин праздновал День рождения. Как объяснили украинские пограничники, они не могли лично вручить ему протокол о нарушении границы, поэтому "передали" его во время празднования.

Кроме того, Рогозин угрожал Украине и украинским героям якобы "экспериментальным" оружием на фронте, которое "не попало под серийное производство в России".

Во время возглавления должности главы "Роскосмоса" Рогозин также угрожал США тем, что они будут отправлять своих космонавтов в МКС на батуте в ответ на введенные санкции из-за аннексии Россией Крыма.

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