Рогозин пригрозил применением "экспериментального оружия" на фронте

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

По словам Рогозина, инспекторская группа "Царские волки" предлагают разработчикам применить во время войны "перспективное оружие и военные комплексы", не попавшие под серийное производство.

"Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех же новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал он. Рогозин.

Как отметил Рогозин, две трети коллективов, сотрудничающих с инспекторской группой - частные компании, а остальные - коллективы разработчиков из состава "Ростех" и "Роскосомс".