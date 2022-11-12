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Рогозин пригрозил применением "экспериментального оружия" на фронте

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Суббота 12 ноября 2022 13:45
Рогозин пригрозил применением "экспериментального оружия" на фронте Фото: Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о якобы вероятности применения "экспериментального оружия" на фронте против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам Рогозина, инспекторская группа "Царские волки" предлагают разработчикам применить во время войны "перспективное оружие и военные комплексы", не попавшие под серийное производство.

"Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех же новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал он. Рогозин.

Как отметил Рогозин, две трети коллективов, сотрудничающих с инспекторской группой - частные компании, а остальные - коллективы разработчиков из состава "Ростех" и "Роскосомс".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Рогозин был уволен с должности главы "Роскосмоса" еще 15 июля.

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