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Пограничники о взрыве в Донецке: Рогозину "сообщили", что он в Украине незаконно

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 13:15
Пограничники о взрыве в Донецке: Рогозину "сообщили", что он в Украине незаконно Фото: бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Государственной пограничной службе знали, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин находится в Украине. Но лично вручить протокол о нарушении границы не получилось, потому "передали" во время празднования дня рождения в Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области", - рассказали пограничники.

Как отмечают в ГПСУ, лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, "поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи".

Как сообщалось, в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, он был ранен. В обстреле города уже обвинили ВСУ.

Напомним, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может вскоре получить работу в администрации президента РФ. Его могут назначить кремлевским куратором по Донбассу.

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