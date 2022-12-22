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Праздновал день рождения. В Донецке обстреляли ресторан, ранен экс-глава "Роскосмоса"

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Донецк, Четверг 22 декабря 2022 00:48
Праздновал день рождения. В Донецке обстреляли ресторан, ранен экс-глава "Роскосмоса" Фото: бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецке обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В обстреле города уже обвинили ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович (Рогозин, - ред.) получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал агентству собеседник.

Ранения получили также те, кто его сопровождал. В частности, как сообщают в местных Telegram-каналах, ранен и так называемый "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко, который был приглашен в качестве гостя. Он отказался от госпитализации после оказания первой помощи. его охранник погиб.

В общей сложности, кроме Хоценко, ранены еще шестеро человек, включая официанта ресторана, музыканта и мангальщика. Два человека - погибли (один из них - охранник Хоценко).

Российские СМИ уже нашли в виновных в обстреле - ВСУ. Якобы, "удар носил явно целенаправленный характер" и якобы производился из самоходной артиллерийской установки CAESAR.

Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может вскоре получить работу в администрации президента РФ. Его могут назначить кремлевским куратором по Донбассу.

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Донецк Рогозин Обстріл
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