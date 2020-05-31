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Маск хоче здійснити політ на Місяць протягом чотирьох років

Новини » В світі     31.05.2020 - 16:20
Маск хоче здійснити політ на Місяць протягом чотирьох років
Фото: Ілон Маск (flickr.com/SusanMooreCoolFollow)

Також глава SpaceX відповів на заяву "Роскосмосу" про запуск астронавтів з допомогою батута

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск повідомив про плани здійснити політ на Місяць протягом чотирьох років. При цьому він зазначив, що хотів би здійснити політ вже через два роки, але це нереально.

Про це Маск повідомив на прес-конференції присвяченій успішного запуску корабля Dragon Crew.

Він зазначив, що був би здивований, якби політ на Місяць вдалося здійснити через чотири роки.

"Думаю, у мене таке бажання, щоб ми зробили це через два роки, але це може бути і через чотири. Думаю, про двох роках і мови бути не може. І я був би здивований, якби ми зробили це через чотири роки", - сказав Маск.

Також глава SpaceX відповів главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, який ще в 2014 році запропонував США відправляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута. Таку заяву він зробив у відповідь на введені санкції з боку США через анексії Росією Криму.

"Батут працює", - зазначив Маск.

Зазначимо, вчора, 30 травня, SpaceX здійснили успішний запуск корабля CrewDragon, який повинен доставити двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Астронавти повинні прибути до МКС близько 17:30 по Києву. Цей запуск став першим для американців за останні дев'ять років, а також першим для комерційної компанії.

Спочатку запуск корабля Crew Dragon на навколоземну орбіту спочатку повинен був відбутися 27 травня, але з-за поганих погодних умов його перенесли.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України космический корабльSpaceXИлон Маск
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