"Рідненька, ми сумували". Усик відзвітував про повернення до України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO повернувся на батьківщину з Близького Сходу. Там 35-річний боксер перемогою завершив другий поєдинок проти британця Джошуа.

"Рідненька, ми сумували..." – коротко написав Усик у соцмережі. До допису український чемпіон додав світлини з державного кордону.

Напередодні менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.

Раніше Ф'юрі вирішив повернутися в ринг заради бою з Усиком. Британський боксер намагається вибити собі рекордний гонорар. Чемпіон WBC нібито вимагає за поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO Усика 125 млн фунтів плюс відсотки за продаж телетрансляцій.