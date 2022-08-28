Усик – Ф'юрі. Менеджер українця озвучив терміни поєдинку

Потенційний об'єднавчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі обростає новими подробицями. Менеджер Егіс Клімас спрогнозував імовірну дату бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESNEWS .

Розпорядник кар'єри українського боксера гадає, що бій із "Циганським Королем" може відбутися ще в 2022 році. Імовірне місце проведення поєдинку – Близький Схід.

"Усик повинен перемогти Ф'юрі. Він зобов'язаний це зробити. Те саме, що ми зробили в бою з Джошуа. Ми хочемо влаштувати поєдинок із Ф'юрі на Близькому Сході наприкінці цього чи початку наступного року", – розповів Клімас.

Напередодні Ф'юрі вирішив повернутися в ринг заради бою з Усиком. Британський боксер намагається вибити собі рекордний гонорар. Чемпіон WBC нібито вимагає за поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO Усика 125 млн фунтів плюс відсотки за продаж телетрансляцій.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.