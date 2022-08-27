Ф'юрі повертається в бокс заради поєдинку з Усиком, - Sky Sports

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Видання зазначає, що Ф'юрі доручив своїм промоутерам повідомити організацію WBC про те, що він повертається в ринг. Раніше він розглядав можливість відходу на спортивну пенсію, і йому давали час до п'ятниці визначитися, чи має намір він зберегти свій пояс.

У той же час президент WBC Маурісіо Сулейман зазначив, що офіційне рішення про статус Ф'юрі як чемпіона WBC буде відкладено до наступної п'ятниці, 2 вересня, через недавню смерть його двоюрідного брата.

Проте Sky Sports стало відомо, що британець має намір провести поєдинок проти Усика. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.