ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Семьи погибших во время войны журналистов будут получать государственную помощь

Украина, Суббота 13 декабря 2025 12:02
UA EN RU
Семьи погибших во время войны журналистов будут получать государственную помощь Фото: Виктория Рощина (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Украины начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, соответствующее решение было принято накануне и предусматривает предоставление единовременной государственной помощи через Госкомтелерадио.

Первую выплату уже осуществляют отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Программа финансовой поддержки предусмотрена в государственном бюджете на 2026 год.

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", - подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр также отметила, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди которых есть как украинские, так и иностранные медийщики. Все эти преступления, по ее словам, должны получить надлежащую правовую оценку.

Гибель журналистов

Напомним, 10 октября 2024 года стало известно, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену.

Только 24 апреля этого года тело погибшей журналистки вернули в Украину. По результатам экспертизы на ее теле были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения.

2 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.

В Краматорске 23 октября из-за попадания российского дрона в гражданский автомобиль погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Тяжелые ранения получил журналист "Freedom" Александр Колычев.

Всего с февраля 2022 года, с начала полномасштабной войны против Украины, российские оккупанты убили 135 представителей медиа - как украинских, так и западных. Президент Зеленский назвал действия россиян целенаправленной кампанией запугивания и убийств тех, кто освещает правду о войне Украины против российских оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе