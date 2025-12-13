Семьи погибших во время войны журналистов будут получать государственную помощь

Правительство Украины начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, соответствующее решение было принято накануне и предусматривает предоставление единовременной государственной помощи через Госкомтелерадио.

Первую выплату уже осуществляют отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Программа финансовой поддержки предусмотрена в государственном бюджете на 2026 год.

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", - подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр также отметила, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди которых есть как украинские, так и иностранные медийщики. Все эти преступления, по ее словам, должны получить надлежащую правовую оценку.

Гибель журналистов

Напомним, 10 октября 2024 года стало известно, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену.

Только 24 апреля этого года тело погибшей журналистки вернули в Украину. По результатам экспертизы на ее теле были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения.

2 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.