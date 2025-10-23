"Сознательная стратегия": Зеленский об убийстве Россией журналистов Freedom в Краматорске

Россия продолжает кампанию убийств журналистов, которые освещают войну российского режима против Украины. На этот раз оккупанты снова убили украинских репортеров.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты 23 октября ударили дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom.

"Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения. Мои соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто. Также желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким", - сказал он.

Президент также напомнил, что недавно российские оккупанты целенаправленно убили дроном французского журналиста и ранили его украинского коллегу. Всего с февраля 2022 года российские оккупанты убили 135 представителей медиа - как украинских, так и западных.

"Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине. Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления", - отметил Зеленский.

Также президент призвал журналистские организации во всем мире продолжать оказывать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.