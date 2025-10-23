ua en ru
"Сознательная стратегия": Зеленский об убийстве Россией журналистов Freedom в Краматорске

Украина, Четверг 23 октября 2025 16:25
"Сознательная стратегия": Зеленский об убийстве Россией журналистов Freedom в Краматорске Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Россия продолжает кампанию убийств журналистов, которые освещают войну российского режима против Украины. На этот раз оккупанты снова убили украинских репортеров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты 23 октября ударили дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom.

"Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения. Мои соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто. Также желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким", - сказал он.

Президент также напомнил, что недавно российские оккупанты целенаправленно убили дроном французского журналиста и ранили его украинского коллегу. Всего с февраля 2022 года российские оккупанты убили 135 представителей медиа - как украинских, так и западных.

"Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине. Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления", - отметил Зеленский.

Также президент призвал журналистские организации во всем мире продолжать оказывать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.

Напомним, в Донецкой ОГА 23 октября сообщили, что в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Также был ранен еще один журналист. Российские оккупанты ударили по ним "Ланцетом".

До этого в Донецкой области возле Дружковки в результате целенаправленной атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан. Был ранен его коллега Георгий Иванченко. Французская прокуратура начала расследование по факту убийства Лалликана россиянами.

Владимир Зеленский Краматорск Война в Украине
