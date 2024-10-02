Семьи "азовцев" выступили в поддержку Буданова на фоне слухов о его увольнении
Ассоциация семей защитников "Азовстали" опубликовала заявление в поддержку главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова - на фоне слухов о его возможном увольнении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ассоциации семей защитников "Азовстали" в Facebook.
Чем обеспокоены родные защитников "Азовстали"
"Ассоциация семей защитников "Азовстали" выражает глубокие переживания по поводу новостей о вероятном смещении с должности начальника ГУР МО, а соответственно и председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, генерал-лейтенанта Кирилла Алексеевича Буданова", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ассоциация является "едва ли не самой активной в общественном секторе в направлении борьбы за возвращение украинских военнопленных", и ее представители считают, что "подобные изменения могут навредить и без того тяжелому процессу обмена военнопленными".
В заявлении напомнили, что Буданов, как председатель Координационного штаба, на протяжении более двух лет поддерживал постоянную связь с семьями пленных Мариупольского гарнизона.
До этого (во время обороны Мариуполя в 2022 году) он принимал участие в организации воздушной операции ГУР МО, которой в окруженные подразделения в Мариуполе были доставлены многочисленные медикаменты, боекомплекты и личный состав для подкрепления.
"Как представители семей, друзей и всех неравнодушных к судьбе пленных героев гарнизона "Мариуполь", наблюдая за многочисленными спекуляциями в СМИ, мы обеспокоены возможной заменой председателя Координационного штаба, под руководством которого были внедрены позитивные изменения в работе КШ и коммуникации с семьями пленных", - подчеркнули в организации.
Уточняется, что "кейс Мариупольского гарнизона является очевидно сверхсложным по многим причинам" (как открытым, так и закрытым для общества).
"Поэтому, по нашему мнению, смены руководителей рабочей группы могут приостановить процессы, которые происходят. Завершить дело возвращения домой бойцов, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", надлежит тем, кто его начал. Своим заявлением мы просим руководство государства сделать все возможное для поддержки структур, причастных к обменам военнопленными, а не вносить раздор и хаос среди семей внедрением непонятных для них изменений", - подытожили в ассоциации.
Заявление ассоциации (скриншот: facebook.com/AzovstalFamilies)
Слухи вокруг Буданова
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, якобы нынешнего начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова могут отправить в отставку.
Комментируя информацию о вероятности его увольнения, собеседник одного из украинских изданий якобы сказал: "Такой вариант существует".
Некоторые предполагали также, что место Буданова может занять глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Между тем, российские СМИ распространяли ложную информацию, будто Буданов планирует стать следующим президентом Украины и его кандидатуру уже якобы согласовали между собой западные спецслужбы.
Эти фейковые новости кремлевские пропагандисты создали на основе "собственных источников", заявлений предателя Олега Царева и несуществующих результатов опроса КМИС.
Сообщалось также, что во вторник, 1 октября, Буданов доложил Зеленскому о намерениях россиян до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.