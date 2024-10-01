Буданов доложил Зеленскому о намерениях россиян до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Мінобороны Кирилла Буданова. В частности, речь шла о намерениях российских войск до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - написал Зеленский.
Деталей разговора с Будановым президент не раскрыл.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский также заслушал доклад военного командования Украины. Он касался ситуации на фронте.
На докладе присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главка Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.
Была обсуждена текущая ситуация на фронте в Украине, а также подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября под председательством президента США Джо Байдена.
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