Родини "азовців" виступили на підтримку Буданова на тлі чуток про його звільнення

Асоціація родин захисників "Азовсталі" опублікувала заяву на підтримку очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова - на тлі чуток про його ймовірне звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву асоціації родин захисників "Азовсталі" у Facebook.

Чим стурбовані рідні захисників "Азовсталі"

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловлює глибокі переживання з приводу новин про ймовірне зняття з посади начальника ГУР МО, а відповідно і голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, генерал-лейтенанта Кирила Олексійовича Буданова", - йдеться у заяві.

Зазначається, що асоціація є "чи не найактивнішою у громадському секторі в напрямку боротьби за повернення українських військовополонених", і її представники вважають, що "подібні зміни можуть нашкодити й без того важкому процесу обмінів військовополоненими".

У заяві нагадали, що Буданов, як голова Координаційного штабу, впродовж понад двох років підтримував постійний зв'язок з родинами полонених Маріупольського гарнізону.

А до цього (під час оборони Маріуполя у 2022 році) він брав участь в організації повітряної операції ГУР МО, якою до оточених підрозділів в Маріуполі були доставлені численні медикаменти, боєкомплекти та особовий склад для підкріплення.

"Як представники родин, друзів, та всіх небайдужих до долі полонених героїв гарнізону "Маріуполь", спостерігаючи за численними спекуляціями у ЗМІ, ми занепокоєні можливою заміною голови Координаційного штабу, під керівництвом якого були впроваджені позитивні зміни в роботі КШ та комунікації з родинами полонених", - наголосили в організації.

Уточнюється, що "кейс Маріупольського гарнізону є очевидно надскладним через багато причин" (як відкритих, так і закритих для суспільства).

"Тож, на нашу думку, зміни керівників робочої групи можуть призупинити процеси, що тривають. Завершити справу повернення додому бійців, які захищали Маріуполь та "Азовсталь", належить тим, хто її розпочав. Своєю заявою ми просимо керівництво держави зробити все можливе для підтримки структур, дотичних до обмінів військовополоненими, а не вносити розбрат та хаос серед родин впровадженням незрозумілих для них змін", - підсумували в асоціації.

Заява асоціації (скриншот: facebook.com/AzovstalFamilies)