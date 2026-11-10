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Rockstar открыла предзагрузку GTA 6: что уже доступно на PS5 и Xbox

13:14 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Rockstar открыла предзагрузку GTA 6: что уже доступно на PS5 и Xbox Разработчики дают возможность установить основные файлы заранее (коллаж: РБК-Украина)
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Rockstar Games запустила предварительную загрузку Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это позволит игрокам скачать основной объем данных до официального релиза и избежать перегрузки серверов в день выхода игры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rockstar.

Официальный выход GTA 6 состоится 19 ноября.

В этот день миллионы пользователей во всем мире будут одновременно пытаться загрузить файлы с серверов. Это может повлечь за собой перегрузку системы, из-за чего скорость загрузки снизится, появятся задержки или временные перебои в работе сервиса.

Как работает предзагрузка и сколько весит игра?

Предварительная загрузка позволяет заранее установить большую часть файлов игры. В день официального запуска консоли останется догрузить только небольшой патч первого дня или ключ активации, после чего можно сразу начинать игру.

По информации из официального анонса PlayStation, GTA 6 требует существенного запаса свободной памяти:

  • минимум 212 гигабайт свободного места на накопителе PS5;
  • наличие подтвержденного предзаказа игры;
  • аккаунт в сети PlayStation или Xbox.

Для владельцев PlayStation 5 возможность загрузки файлов открывается с 10 ноября. На консолях Xbox Series X/S предзагрузка стартует тогда же, но по глобальному графику.

Для автоматического начала скачивания консоль должна находиться во включенном состоянии или в спящем режиме (Rest Mode/Sleep Mode) с активированной функцией фоновых загрузок.

Читайте больше: Подтянет качество в GTA 6: Sony добавила ИИ-прокачку графики на базовую PS5

Что известно о графических режимах и улучшениях для PS5 Pro?

Благодаря анализу метаданных в выпущенном сборнике для предзагрузки исследователям удалось раскрыть технические детали работы игры.

На более мощной консоли PS5 Pro ожидается поддержка режима с частотой 120 герц , что позволит реализовать более плавный игровой процесс примерно на уровне 40 кадров в секунду.

Версия для PS5 Pro также получит обновленную версию технологии масштабирования изображения PSSR 2 на базе искусственного интеллекта, что обеспечит четкую картинку при, вероятно, более низком внутреннем разрешении.

Вместо этого базовая версия PlayStation 5 может остаться без фирменной технологии масштабирования QSSR . Согласно заявлениям разработчиков, на стандартных консолях игра нацелена в первую очередь на стабильные 30 кадров в секунду с базовым разрешением 1440p и последующим выводом изображения в 4K.

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