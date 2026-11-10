Rockstar відкрила передзавантаження GTA 6: що вже доступно на PS5 та Xbox

Rockstar Games запустила попереднє завантаження Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Це дозволить гравцям скачати основний масив даних до офіційного релізу та уникнути перевантаження серверів у день виходу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Rockstar .

Офіційний вихід GTA 6 відбудеться 19 листопада.

У цей день мільйони користувачів у всьому світі одночасно намагатимуться завантажити файли із серверів. Це може спричинити перевантаження системи, через що швидкість завантаження знизиться, з'являться затримки або тимчасові перебої в роботі сервісу.

Як працює передзавантаження та скільки важить гра?

Попереднє завантаження дає змогу заздалегідь встановити більшу частину файлів гри. У день офіційного запуску консолі залишиться довантажити лише невеликий патч першого дня або ключ активації, після чого можна одразу розпочинати гру.

За інформацією з офіційного анонсу PlayStation, GTA 6 вимагає суттєвого запасу вільної пам'яті:

мінімум 212 гігабайтів вільного місця на накопичувачі PS5;

наявність підтвердженого передзамовлення гри;

обліковий запис у мережі PlayStation або Xbox.

Для власників PlayStation 5 можливість завантажити файли відкривається з 10 листопада. На консолях Xbox Series X/S передзавантаження стартує тоді ж, але за глобальним графіком.

Для автоматичного початку завантаження консоль має перебувати в увімкненому стані або в режимі сну (Rest Mode/Sleep Mode) з активованою функцією фонових завантажень.

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Що відомо про графічні режими та покращення для PS5 Pro?

Завдяки аналізу метаданих у випущеній збірці для передзавантаження дослідникам вдалося розкрити технічні деталі роботи гри.

На потужнішій консолі PS5 Pro очікується підтримка режиму із частотою 120 герц, що дозволить реалізувати плавніший ігровий процес приблизно на рівні 40 кадрів на секунду.

Версія для PS5 Pro також отримає оновлену версію технології масштабування зображення PSSR 2 на базі штучного інтелекту, що забезпечить чітку картинку при, ймовірно, нижчій внутрішній роздільній здатності.

Натомість базова версія PlayStation 5 може залишитися без фірмової технології масштабування QSSR. Згідно із заявами розробників, на стандартних консолях гра націлена першочергово на стабільні 30 кадрів на секунду з базовою роздільною здатністю 1440p та подальшим виведенням зображення у 4K.