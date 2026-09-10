Работу завода "Олейна" в Днепре приостановили после удара россиян, - Bunge

В компании подтвердили, что в результате атак на Днепр сегодня, 10 сентября, утром была повреждена часть завода "Олейна".

"К счастью, ни один из работников не пострадал. В настоящее время работа завода приостановлена. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать ее дальнейшее развитие", - уточнили в Bunge.

Удар по заводу

Напомним, Россия во время очередной атаки на Днепр ударила беспилотниками по заводу "Олейна", который принадлежит международной американской корпорации Bunge.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, предприятие расположено в центре города и уже не впервые становится целью российских обстрелов.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека, а предприятие получило серьезные повреждения. Он назвал атаку частью систематической кампании России против американского бизнеса и экономических интересов.