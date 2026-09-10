Роботу заводу "Олейна" у Дніпрі призупинили після удару росіян, - Bunge

У компанії підтвердили, що внаслідок атак на Дніпро сьогодні, 10 вересня, вранці було пошкоджено частину заводу "Олейна".

"На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено. Ми продовжимо стежити за ситуацією та оцінювати її подальший розвиток", - уточнили в Bunge.

Удар по заводу

Нагадаємо, Росія під час чергової атаки на Дніпро вдарила безпілотниками заводу "Олейна", який належить міжнародній американській корпорації Bunge.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, підприємство розташоване в центрі міста і вже не вперше стає метою російського обстрілу.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару загинули щонайменше дві людини, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень. Він назвав атаку частиною систематичної кампанії Росії проти американського бізнесу та економічних інтересів.