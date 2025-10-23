Работу в Польше стало искать сложнее: чего ждать украинским работникам

Найм замедлился, конкуренция возросла

По данным компании, сроки рассмотрения резюме у польских работодателей увеличились с 50 до 80 дней, а иногда - до 100 дней. В то же время количество кандидатов на одну вакансию удвоилось.

"Если сначала тенденцию "охлаждения" рынка труда почувствовали работники рабочих профессий, то сейчас - и высококвалифицированные специалисты. Работодатели принимают решения осторожнее и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов", - отмечает CBDO компании Gremi Personal Ирина Серова.

Растет безработица, особенно среди молодежи

На конец августа 2025 года количество безработных в Польше достигло 857,3 тысячи человек - это на 26,6 тысячи больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем год назад. Больше всего пострадала молодежь: безработица среди лиц в возрасте 18-24 года выросла до 11,3%.

Для сравнения, в Западной Европе похожие процессы начались раньше. По данным Eurostat, уровень вакансий в еврозоне в первом квартале 2025 года снизился до 2,4% против 2,9% годом ранее.

Наибольшее падение зафиксировано в Австрии, Греции, Швеции и Германии, где индекс найма упал до 93,7 пункта - минимума с 2020 года.

Почему бизнес стал более осторожным

Работодатели обычно сокращают найм задолго до увольнений, поэтому уровень вакансий является одним из ключевых индикаторов состояния рынка труда.

"Сегодняшние данные показывают, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это означает меньше возможностей сменить работу, слабые позиции во время переговоров по зарплате и более долгий поиск новой работы после увольнения", - объясняет Серова.

Среди причин эксперт называет геополитическую неопределенность, замедление промышленного производства в ЕС и рост конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

Польша удерживает стабильность

Несмотря на общеевропейскую тенденцию, польская экономика имеет ряд преимуществ - диверсификация, цифровую трансформацию и гибкость бизнеса. Это позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям и пока удерживать относительную стабильность на рынке труда.

"Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не увольняют работников, а лишь оптимизируют процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации", - резюмирует Серова.