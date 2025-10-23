Роботу в Польщі стало шукати складніше: чого чекати українським працівникам

Найм сповільнився, конкуренція зросла

За даними компанії, терміни розгляду резюме у польських роботодавців збільшилися з 50 до 80 днів, а іноді - до 100 днів. Водночас кількість кандидатів на одну вакансію подвоїлася.

"Якщо спочатку тенденцію "охолодження" ринку праці відчули працівники робітничих професій, то нині - і висококваліфіковані спеціалісти. Роботодавці ухвалюють рішення обережніше й вводять додаткові етапи перевірки кандидатів", - зазначає CBDO компанії Gremi Personal Ірина Сєрова.

Зростає безробіття, особливо серед молоді

На кінець серпня 2025 року кількість безробітних у Польщі досягла 857,3 тисячі осіб - це на 26,6 тисячі більше, ніж у липні, і на 85 тисяч більше, ніж рік тому. Найбільше постраждала молодь: безробіття серед осіб віком 18-24 роки зросло до 11,3%.

Для порівняння, у Західній Європі схожі процеси почалися раніше. За даними Eurostat, рівень вакансій у єврозоні у першому кварталі 2025 року знизився до 2,4% проти 2,9% роком раніше.

Найбільше падіння зафіксовано в Австрії, Греції, Швеції та Німеччині, де індекс найму впав до 93,7 пункту - мінімуму з 2020 року.

Чому бізнес став обережнішим

Роботодавці зазвичай скорочують найм задовго до звільнень, тому рівень вакансій є одним із ключових індикаторів стану ринку праці.

"Сьогоднішні дані показують, що бізнес у всій Європі стає обережнішим. Для працівників це означає менше можливостей змінити роботу, слабші позиції під час переговорів щодо зарплати та довший пошук нової роботи після звільнення", - пояснює Сєрова.

Серед причин експертка називає геополітичну невизначеність, уповільнення промислового виробництва у ЄС та зростання конкуренції з боку китайських і американських компаній.

Польща утримує стабільність

Попри загальноєвропейську тенденцію, польська економіка має низку переваг - диверсифікованість, цифрову трансформацію та гнучкість бізнесу. Це дозволяє компаніям швидше адаптуватися до змін і поки що утримувати відносну стабільність на ринку праці.

"Польські роботодавці зараз демонструють стриману, але стратегічну позицію: не звільняють працівників, а лише оптимізують процеси найму, щоб залишатися конкурентними у разі погіршення ситуації", - резюмує Сєрова.