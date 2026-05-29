Гуманоиды больше не считаются фантастикой: что показали на саммите роботов в Токио

15:42 29.05.2026 Пт
3 мин
Неожиданно сенсацией становятся не японские или американские технологии, а тотальная экспансия компаний из Поднебесной
aimg Ольга Завада
Китайские стартапы копируют технологии США (фото: Unsplash)
В столице Японии открылся международный саммит гуманоидных роботов Humanoids Summit Tokyo 2026, где ведущие гиганты инженерии представили свои новейшие достижения. Несмотря на участие таких известных брендов, как Boston Dynamics, Honda и Toyota, внимание и рынок уверенно захватывают новые амбициозные игроки из Китая.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Techxsplore.

Китай крадет лидерство у родины робототехники

Аналитики, посетившие саммит в Токио, констатируют: в сфере человекоподобных роботов повторяется сценарий, который ранее постиг японскую индустрию бытовой электроники, мобильных телефонов и электромобилей.

Япония исторически была впереди и создала первые прорывные прототипы, однако снова пострадала от так называемого "галапагосского синдрома" - когда инновационные японские продукты развиваются изолированно внутри страны и не могут адаптироваться к глобальному коммерческому рынку.

Пока японцы доводили до идеала единичные дорогие экземпляры, китайские новички, такие как Booster Robotics и LimX Dynamics, взяли американские и японские базовые разработки, оптимизировали их и запустили дешевое массовое производство.

Яркий пример - двуногий робот Mini Pi Plus от китайской компании High Torque. Он умеет забавно танцевать, крутиться и уже стал звездой интертеймента. Цена стартует от 5 500 долларов.

Роботы спасают Японию от кадрового голода

Наиболее показательным примером экспансии КНР стал проект японской технологической компании GMO. Она разрабатывает гуманоида с камерными "глазами", который будет работать в аэропортах Краны, помогая авиакомпании Japan Airlines (JAL) с сортировкой грузов и другими бытовыми задачами.

Ключевая проекта - робот должен полностью повторять биомеханику движений человека, чтобы при необходимости легко заменять живых работников на тех же рабочих местах. Это критически важно для Японии, которая переживает тяжелый демографический кризис и катастрофический дефицит рабочей силы.

Однако "сердцем" и всей внутренней начинкой этого андроида являются технологии и платформы китайской фирмы Unitree, которая также известна разработкой четвероногого робопса для космических исследований.

Гуманоид-двойник известного ученого

Настоящий ажиотаж вызвал и стенд профессора Осакского университета Хироси Исигуро, который привез на выставку своего точного робота-клона. Одетый полностью в черное, как и его создатель, андроид монотонным, но вполне естественным голосом отвечал на сложные философские вопросы журналистов:

"Я думаю, что роботы будут сосуществовать с людьми. Роботы - это зеркало человеческого бытия", - ответил механический двойник. Исигуро

Гуманоиды больше не считаются фантастикой: что показали на саммите роботов в ТокиоПрофессор Хироши Исигуро (справа) с роботом Geminoid на саммите Humanoids Summit 2026 в Токио (фото: Ayaka McGill)

Сам профессор отметил, что угроза китайского доминирования его не пугает, ведь Япония имеет уникальную культуру: согласно глобальным опросам Pew, только 28% японцев испытывают тревогу из-за развития ИИ и роботов (для сравнения, в США этот показатель составляет 50%).

Жители Японии исторически воспринимают роботов как друзей и помощников - это делает эту страну идеальным полигоном для полной интеграции андроидов в повседневную жизнь общества.

