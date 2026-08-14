2056 роботов на одной арене: в Пекине пройдут Всемирные игры гуманоидов

В Пекине работы будут соревноваться в футболе гли, беге и других спортивных дисциплинах. Вторые Всемирные игры гуманоидов продлятся 5 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Всего в течение пяти дней состоится 1301 матч в пределах 51 дисциплины, включающих 30 спортивных и 21 сценарное испытание.

В соревнованиях принимают участие команды из 16 стран и шести континентов, включая США, Бразилию, Германию и Японию.

Представительство Китая: от страны-хозяйки заявлено 157 предприятий, 641 команда и 1975 роботов.

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Спортивные дисциплины и сценарии практического применения

Программа соревнований существенно расширена новыми видами спорта и бытовыми тестами:

Новые виды спорта: в программу включены прыжки в длину, тяжелую атлетику (с розыгрышем титулов в легком и тяжелом весе 24 августа), перетягивание каната и настольный теннис.

Танцы и единоборства: участие в танцевальных дисциплинах (уличные, бальные танцы и черлидинг) выросло с 29 до 108 команд. Фристайл-поединки пройдут в трех весовых категориях: 40 килограммов, 58 килограммов и 80 килограммов.

Бытовые и промышленные сценарии: испытания расширены до девяти направлений, среди которых быт, гостиницы, промышленные объекты, аварийно-спасательные работы, логистика, библиотеки, розничная торговля, офисные услуги и зарядка транспорта.

Специальные вызовы: испытание Dexterous Hand Challenge проверяет точность манипуляций, включая сбор инструментов, взвешивание порошка, сборку блоков, забивание гвоздей, открывание бутылок, распаковку и подключение кабелей.

Дисциплина Integrated Five Challenge требует переноски грузов и прохождения 100-метровой дистанции.

Ужесточение правил и суддейство

Нынешние соревнования отличаются более строгими регламентами:

Сокращение времени: лимит времени для забега на 100 метров уменьшен с трех минут до одной минуты, на 400 метров - с 15 до пяти минут, а на 1500 метров - с 40 до 15 минут.

Требования к автономности: трековые соревнования должны проходить полностью автономно без дистанционного управления (кроме барьерного бега на 100 и 400 метров).

В сценарийных дисциплинах автономное исполнение получает весовой коэффициент 1,0, в то время как управление оператором ограничивается коэффициентом 0,5.

Правила в футболе: гол засчитывается только в случае, если по крайней мере два партнера по команде коснулись мяча во время атаки.

Судейский корпус: проведение турнира обеспечивают 223 арбитра, среди которых 28 судей международного уровня, 75 - национального и 120 судей первой категории. Для разрешения споров привлечена расширенная арбитражная комиссия.