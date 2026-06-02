Роботы уже воюют в Украине: что показали первые тесты гуманоидов Phantom MK-1 на фронте

Американская робототехническая компания Foundation при поддержке правительств США и Украины провела первые испытания двух роботов-гуманоидов Phantom MK-1. Тесты показали как огромный потенциал андроидов, так и серьезные технические ограничения, которые пока мешают им полноценно заменить пехоту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.
Модель Phantom MK-1, представленная осенью 2025 года, стала одной из первых в мире гуманоидных платформ, разработанных с учетом специфики боевых действий.
Рост робота составляет около 175 сантиметров, а вес колеблется в пределах 79-82 килограммов. На передовой в Украине гуманоидов использовали преимущественно для подвоза боекомплекта и провизии на позиции под огнем.
Топ-менеджмент Foundation оценил первые результаты как успешные - гуманоиды доказали, что способны снять с военных часть смертельно опасных задач по транспортировке.
Несмотря на громкие заявления об исключительности гуманоида, первая версия аппарата имеет ряд критических недостатков, которые делают массовое боевое применение невозможным:
Малая грузоподъемность: робот способен переносить лишь до 20 килограммов груза, а этого мало для серьезного обеспечения военных на поле боя.
Уязвимость к погодным условиям: корпус модели MK-1 не имеет полноценной защиты от влаги и воды, а это критично для работы в окопах или под дождем.
Слабый аккумулятор: заряда батареи не хватает для длительных или масштабных операций.
Исправлять эти ошибки разработчики будут уже в следующей модели Phantom 2. Ее обещают передать Украине на тестирование в конце 2026 года.
Кроме чисто механических проблем, военные и инженеры указывают на другие серьезные угрозы:
Потеря технологий. Если робот попадет в руки врага, это может привести к утечке секретных данных и алгоритмов.
Уязвимость к РЭБ. Сигналы управления роботом можно заглушить или перехватить (спуфинг).
Непредсказуемость ИИ. Нейросеть на поле боя может "галлюцинировать", демонстрировать системные сбои или менять заложенное поведение в условиях реального боя.
Тем не менее, успех украинских тестов уже открыл компании Foundation двери к крупным контрактам с Пентагоном на сумму 24 миллиона долларов для нужд армии, авиации и флота США.
Сейчас производитель активно готовит масштабное развертывание производства и планирует выпустить до 50 тысяч военных и промышленных гуманоидов уже к концу 2027 года, чтобы закрывать самые тяжелые задачи: от разведки до разминирования территорий.