Роботы уже воюют в Украине: что показали первые тесты гуманоидов Phantom MK-1 на фронте

Технические характеристики

Модель Phantom MK-1, представленная осенью 2025 года, стала одной из первых в мире гуманоидных платформ, разработанных с учетом специфики боевых действий.

Рост робота составляет около 175 сантиметров, а вес колеблется в пределах 79-82 килограммов. На передовой в Украине гуманоидов использовали преимущественно для подвоза боекомплекта и провизии на позиции под огнем.

Топ-менеджмент Foundation оценил первые результаты как успешные - гуманоиды доказали, что способны снять с военных часть смертельно опасных задач по транспортировке.

Почему робот пока не стал "суперсолдатом"?

Несмотря на громкие заявления об исключительности гуманоида, первая версия аппарата имеет ряд критических недостатков, которые делают массовое боевое применение невозможным:

Малая грузоподъемность: робот способен переносить лишь до 20 килограммов груза, а этого мало для серьезного обеспечения военных на поле боя.

Уязвимость к погодным условиям: корпус модели MK-1 не имеет полноценной защиты от влаги и воды, а это критично для работы в окопах или под дождем.

Слабый аккумулятор: заряда батареи не хватает для длительных или масштабных операций.

Исправлять эти ошибки разработчики будут уже в следующей модели Phantom 2. Ее обещают передать Украине на тестирование в конце 2026 года.

Технические риски

Кроме чисто механических проблем, военные и инженеры указывают на другие серьезные угрозы:

Потеря технологий. Если робот попадет в руки врага, это может привести к утечке секретных данных и алгоритмов.

Уязвимость к РЭБ. Сигналы управления роботом можно заглушить или перехватить (спуфинг).

Непредсказуемость ИИ. Нейросеть на поле боя может "галлюцинировать", демонстрировать системные сбои или менять заложенное поведение в условиях реального боя.

Перспективы

Тем не менее, успех украинских тестов уже открыл компании Foundation двери к крупным контрактам с Пентагоном на сумму 24 миллиона долларов для нужд армии, авиации и флота США.

Сейчас производитель активно готовит масштабное развертывание производства и планирует выпустить до 50 тысяч военных и промышленных гуманоидов уже к концу 2027 года, чтобы закрывать самые тяжелые задачи: от разведки до разминирования территорий.