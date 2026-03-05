Роботы, ПВО и артиллерия: бригады ТрО получат мощное усиление

"Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате будут увеличены боевые возможности бригад ТрО. Эти воинские части планируется применять при проведении оборонительных операций.

"Наша цель - повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - подчеркнул Генштаб.

Помощь Запада Украине

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Рютте также уточнил объемы поддержки от Соединенных Штатов - они планируют поставить Украине вооружение на общую сумму около 625 миллионов долларов в рамках ближайших пакетов помощи.