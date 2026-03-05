RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Роботы, ПВО и артиллерия: бригады ТрО получат мощное усиление

17:45 05.03.2026 Чт
2 мин
Изменения повысят боеспособность ТрО и одновременно уменьшат потери
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ВСУ усиливают бригады теробороны (Getty Images)

В Украине продолжается реформирование воинских частей Сил территориальной обороны, начатое полгода назад. В частности, в бригадах появятся новые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Читайте также: Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

"Все бригады ТрО переходят на унифицированную структуру с усиленной беспилотной составляющей. В бригады вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате будут увеличены боевые возможности бригад ТрО. Эти воинские части планируется применять при проведении оборонительных операций.

"Наша цель - повысить боеспособность Сил теробороны и одновременно уменьшить число потерь", - подчеркнул Генштаб.

Помощь Запада Украине

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что приоритетом для Украины остается получение средств ПВО и артиллерии для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Рютте также уточнил объемы поддержки от Соединенных Штатов - они планируют поставить Украине вооружение на общую сумму около 625 миллионов долларов в рамках ближайших пакетов помощи.

В то же время в США продолжаются политические дискуссии относительно формата поддержки. В частности, американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Украина должна получать помощь в форме займа.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что масштабная военная операция на Ближнем Востоке требует огромного количества крылатых ракет и средств ПВО.

По его словам, это непосредственно ограничивает возможности партнеров помогать ВСУ. Польский министр также отметил, что конфликт смещает фокус международной политики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины