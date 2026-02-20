ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты

Украина, Пятница 20 февраля 2026 16:50
UA EN RU
В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты Фото: клиенты "Новой почты" не могут оплатить посылки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Клиенты "Новой почты" уже несколько часов не могут оплатить свои посылки при помощи приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и комментарии на странице "Новой почты" в Facebook.

Читайте также: "Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим

Клиенты НП отмечают, что во время попытки оплаты посылки через приложение выдает сообщение о технических ошибках, а также уведомление с текстом "что-то пошло не так".

Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, такая ошибка наблюдается несколько часов.

Новые услуги НП

Соединенные Штаты стали 17 страной, где заработала "Новая почта". Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.

Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, поэтому клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.

В настоящее время доставка из США занимает от семи дней. Чтобы отправить посылку, необходимо создать заявку в приложении или на сайте, оплатить ее и показать оператору в США полученный QR-код. В будущем компания планирует ускорить доставку до пяти дней и открыть свои отделения в крупных американских городах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта посилки
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"