В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты
Клиенты "Новой почты" уже несколько часов не могут оплатить свои посылки при помощи приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и комментарии на странице "Новой почты" в Facebook.
Клиенты НП отмечают, что во время попытки оплаты посылки через приложение выдает сообщение о технических ошибках, а также уведомление с текстом "что-то пошло не так".
Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, такая ошибка наблюдается несколько часов.
Новые услуги НП
Соединенные Штаты стали 17 страной, где заработала "Новая почта". Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.
Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, поэтому клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.
В настоящее время доставка из США занимает от семи дней. Чтобы отправить посылку, необходимо создать заявку в приложении или на сайте, оплатить ее и показать оператору в США полученный QR-код. В будущем компания планирует ускорить доставку до пяти дней и открыть свои отделения в крупных американских городах.