В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты

Клиенты "Новой почты" уже несколько часов не могут оплатить свои посылки при помощи приложения.

Клиенты НП отмечают, что во время попытки оплаты посылки через приложение выдает сообщение о технических ошибках, а также уведомление с текстом "что-то пошло не так". Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, такая ошибка наблюдается несколько часов.