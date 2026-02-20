ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У роботі "Нової пошти" стався збій: на що скаржаться клієнти

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 16:50
UA EN RU
У роботі "Нової пошти" стався збій: на що скаржаться клієнти Фото: клієнти "Нової пошти" не можуть оплатити посилки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Клієнти "Нової пошти" вже кілька годин не можуть оплатити свої посилки за допомогою програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та коментарі на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

Читайте також: "Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим

Клієнти НП зазначають, що під час спроби оплати посилки через додаток видає повідомлення про технічні помилки, а також повідомлення з текстом "щось пішло не так".

Цю інформацію підтверджує і кореспондент РБК-Україна. За його словами, така помилка спостерігається кілька годин.

Нові послуги НП

Сполучені Штати стали 17 країною, де запрацювала "Нова пошта". Тепер звідти можна надсилати в Україну документи та посилки вагою до 30 кг.

Для цього компанія домовилася про співпрацю з мережею UPS, тож клієнти можуть приносити згортки в будь-який із 6 тисяч пунктів UPS Store по всій Америці.

Наразі доставка зі США займає від семи днів. Щоб відправити посилку, необхідно створити заявку в застосунку або на сайті, оплатити її і показати оператору в США отриманий QR-код. У майбутньому компанія планує прискорити доставку до п'яти днів і відкрити свої відділення у великих американських містах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"