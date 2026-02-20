У роботі "Нової пошти" стався збій: на що скаржаться клієнти

Клієнти "Нової пошти" вже кілька годин не можуть оплатити свої посилки за допомогою програми.

Клієнти НП зазначають, що під час спроби оплати посилки через додаток видає повідомлення про технічні помилки, а також повідомлення з текстом "щось пішло не так". Цю інформацію підтверджує і кореспондент РБК-Україна. За його словами, така помилка спостерігається кілька годин.