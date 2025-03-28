Льготы для военнопленных украинцев и их семей: какую помощь и как можно получить

Военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем, имеют право на комплексную государственную поддержку. Украинское законодательство обеспечивает таким лицам социальные гарантии и льготы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Правовой статус и социальная защита военнопленных и членов их семей регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Льготы, предусмотренные этим законом, включают:

одноразовую и ежегодную государственную денежную помощь, которая также может предоставляться членам семьи во время пребывания в плену;

медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь;

социальную и профессиональную адаптацию;

льготное санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости такого лечения;

первоочередное обеспечение жильем из фондов временного проживания;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену и еще шесть месяцев после освобождения;

возможность получить ваучер для переквалификации или повышения квалификации;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и шести месяцев после освобождения, с возможностью реструктуризации долгов;

целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Кроме того, за военнослужащими, захваченными в плен, сохраняется выплата денежного обеспечения. Если военный не оставил письменного распоряжения о его выплате конкретным лицам, выплата осуществляется супругам, законным представителям детей или родителям.

Законодательство Украины также предусматривает льготы для военнопленных, которые являются военнослужащими или ветеранами войны, согласно другим законам, таким как "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О статусе ветеранов войны".

Как оформить статус и получить помощь

Чтобы получить указанные льготы, необходимо оформить официальный статус лица, лишенного личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Для этого военнослужащий или его представитель должен подать заявление в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению следует приложить.

справку о пребывании в местах несвободы с указанием срока или документ об участии в добровольческом формировании;

выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

сообщение органов Сил безопасности и обороны в отношении лица.

После рассмотрения предоставленных материалов Специальной комиссией, принимается решение о предоставлении соответствующего статуса. Данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

С подробной процедурой и образцом заявления можно ознакомиться на официальном сайте Министерства развития общин и территорий Украины.