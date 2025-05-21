В Украине расширят права военных и их семей: Кабмин поддержал новый законопроект
Кабинет Министров согласовал законопроект, который предлагает улучшить социальную защиту военнослужащих срочной службы и их семей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто подпадает под действие закона:
- военнослужащие базовой военной службы (новая категория);
- срочники, которые остаются на службе - в плену, на лечении, пропавшие без вести, в дисциплинарных частях или на гауптвахтах;
- члены семей таких военных;
- семьи погибших/умерших.
Что предусматривает законопроект
Новый законопроект распространяет на указанные категории базовый пакет защиты:
- право на отпуска;
- пенсионное обеспечение;
- пособия в случае безработицы;
- государственное страхование.
Также законопроект предусматривает отпуск после плена уволенным военнослужащим. Он будет предоставляться в случае, если даже нет военного положения.
Также будет введена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным для:
- курсантов высших военных учебных заведений;
- слушателей военных учебных подразделений;
- студентов профессионального предвысшего военного образования.
Подробно о том, на какую поддержку имеют право военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем - читайте в материале РБК-Украина.
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