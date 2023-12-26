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Залужный о защите Авдеевки: если сил недостаточно - сохраняем людей, а потом отвоюем

Авдеевка, Вторник 26 декабря 2023 16:41
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Залужный о защите Авдеевки: если сил недостаточно - сохраняем людей, а потом отвоюем Архивное фото: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская армия будет оборонять Авдеевку столько, сколько будет сил, но если их будет недостаточно, то важно сохранить людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-то "шоу или скорбь" возле конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняются своим законам, которые не зависят, понравится ли это депутатам или журналистам", - сказал он.

По словам Залужного, у противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. Главком добавил, что они могут за два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом.

"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей, а потом отвоюем", - заявил Залужный.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее Барабаш, самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки- читайте в материале РБК-Украина.

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