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Генштаб согласился на демобилизацию военных, но есть условия, - Залужный

Украина, Вторник 26 декабря 2023 16:12
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Генштаб согласился на демобилизацию военных, но есть условия, - Залужный Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Генштаб согласился на демобилизацию военных через 36 месяцев, но есть некоторые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина".

"Из Минобороны мы согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев, но при определенных условиях", - заявил Главнокомандующий.

По его словам, первый фактор это то, что не будет обострений на фронте, и второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, ясно понимали, сколько им необходимо будет воевать", - сказал Залужный.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Накануне Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

Сегодня Валерий Залужный заявил, что Генштаб и Вооруженные силы не делали никаких представлений в Кабинет министров и Верховную раду.

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