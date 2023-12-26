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"Марьинки больше нет". Залужный заявил об отходе украинских военных

Вторник 26 декабря 2023 16:15
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"Марьинки больше нет". Залужный заявил об отходе украинских военных Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные отошли на окрестности Марьинки. Город полностью разрушен в результате атак врага.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Украинского генерала попросили прокомментировать заявления россиян о том, что им якобы удалось полностью оккупировать Марьинку.

Он напомнил, что Марьинка "держалась почти два года". Защитники, по его словам, все еще находятся в северной части города и подготовили оборонный рубеж вне этого населенного пункта.

"Это война. И то, что мы сейчас отошли на окрестности Марьинки, а в некоторых местах - чуть дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", - ответил Залужный.

Он также рассказал о текущем состоянии города после активных боевых действий.

"Марьинки уже нет", - подчеркнул генерал.

Заявления россиян

Напомним, еще вчера, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что российские солдаты якобы "полностью взяли Марьинку под свой контроль".

После этого спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун опроверг такой фейк. Он отметил, что защитники все еще находятся в административных границах Марьинки.

При этом он добавил, что говорить о полном "захвате" населенного пункта некорректно.

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