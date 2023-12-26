Залужный об электронных повестках: мы рады любому способу, который обеспечит потребность в людях.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный прокомментировал информацию об электронных повестках, заметив, что военные будут удовлетворены любым способом, который поможет обеспечить потребность в людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что это не было предложением Генштаба или Вооруженных сил, и отметил, что у них, пока, даже нет возможности оценить, возможно ли воплотить в жизнь идею с электронными повестками.

"Мы армия. Мы Вооруженные Силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти", - заявил Залужный.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Накануне Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

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