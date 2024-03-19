Работа идет круглосуточно. Глава Запорожской ОВА показал производство "зубов дракона"

"Круглосуточно производим защитные сооружения. Официально это заградительные пирамиды. Другим словом - тетраэдры. А простыми словами - запорожские "зубы дракона", - написал Федоров.

Он рассказал, что при производстве используется специальная технология. Она позволяет сделать сооружения максимально крепкими за минимальное время застывания.

"Наши запорожские "зубы" способны выдержать как критические температуры, так и любую агрессию", - уточнил чиновник.

По его словам, бетон, из которого производят "зубы дракона", предназначен для разных видов почвы.

Работы проводят под руководством военных и Министерства обороны.

Укрепление фортификаций в Украине

Напомним, последнее время в Украине активно возводят и укрепляют фортификации. Это необходимо, чтобы сдерживать наступление российских оккупантов.

Недавно глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Для этого задействовали около 150 человек и десятки единиц техники.

Также глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявлял, что в Ровенской области обустраивают новые оборонные рубежи на границе с Беларусью.

Решение об усилении фортификаций на всех направлениях было принято еще в прошлом году на совещании с военными, которое организовал президент Владимир Зеленский.