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Работа идет круглосуточно. Глава Запорожской ОВА показал производство "зубов дракона"

Иллюстративное фото: в Запорожской области производят "зубы дракона" (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

В Запорожской области идет круглосуточная работа по производству "зубов дракона" - заградительных пирамид, которые помогают в обороне от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Круглосуточно производим защитные сооружения. Официально это заградительные пирамиды. Другим словом - тетраэдры. А простыми словами - запорожские "зубы дракона", - написал Федоров. 

 

Он рассказал, что при производстве используется специальная технология. Она позволяет сделать сооружения максимально крепкими за минимальное время застывания. 

"Наши запорожские "зубы" способны выдержать как критические температуры, так и любую агрессию", - уточнил чиновник. 

По его словам, бетон, из которого производят "зубы дракона", предназначен для разных видов почвы. 

Работы проводят под руководством военных и Министерства обороны. 

Укрепление фортификаций в Украине

Напомним, последнее время в Украине активно возводят и укрепляют фортификации. Это необходимо, чтобы сдерживать наступление российских оккупантов. 

Недавно глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Для этого задействовали около 150 человек и десятки единиц техники. 

Также глава Ровенской ОВА Александр Коваль заявлял, что в Ровенской области обустраивают новые оборонные рубежи на границе с Беларусью

Решение об усилении фортификаций на всех направлениях было принято еще в прошлом году на совещании с военными, которое организовал президент Владимир Зеленский

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