ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровенской области возводят новые фортификации: в ОВА показали фото

Ровенская область, Среда 13 марта 2024 15:54
UA EN RU
В Ровенской области возводят новые фортификации: в ОВА показали фото Фото: в Ровенской области возводят новые фортификации (Facebook-страница Александра Коваля)
Автор: Иван Носальский

На севере Ровенской области, которая граничит с Беларусью, продолжают обустраивать новые оборонные рубежи. Это происходит в координации с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля в Facebook.

"На севере области продолжаем обустраивать оборонительные рубежи. В четкой координации с военными идет строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов", - рассказал чиновник.

Фото: фортификации в Ровенской области (Facebook-страница Александра Коваля)

Он уточнил, что строители проводят земляные работы и устраивают ходы соединений.

По словам Коваля, работы проходят по утвержденному графику. Сейчас это одно из приоритетных направлений работы.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина строит фортификационные укрепления по всей линии фронта и на границе с Беларусью.

Глава государства отметил, что ядро российской армии было уничтожено, но такую оборону укрепляют для безопасности страны.

При этом еще в начале февраля тогда еще командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что численный контингент, который накоплен на территории Беларуси и России, не позволяет оккупантам устроить попытку прорыва на севере Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Ровенская область Война России против Украины
NEWS
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина