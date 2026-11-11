ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Работа в Польше: в каких отраслях растет спрос на работников, а где сокращают персонал

08:07 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Василина Копытко
Работа в Польше: в каких отраслях растет спрос на работников, а где сокращают персонал Что происходит на рынке труда в Польше (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Польше меняется спрос на работников: одни отрасли активно расширяют штаты, в то время как другие сокращают персонал. Больше новых рабочих мест появляется в производстве оборонной и специализированной техники, а вот автопром и легкая промышленность теряют работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi Personal.

Что происходит на рынке труда в Польше

Часть кадровых нужд польские работодатели закрывают иностранцами, среди которых много украинцев. В то же время, компании осторожнее подходят к расходам на персонал и не спешат повышать зарплаты.

Такие тенденции зафиксировал аналитический центр Gremi Personal по результатам анализа данных Национального банка Польши (NBP), Главного статистического управления Польши (GUS) и мониторинга ключевых отраслей экономики.

Читайте также: 11 тысяч фальшивых заявлений о работе в Польше: как украинцам проверить работодателя

Где растет спрос на работников

Одним из направлений, где польские предприятия увеличивают количество работников, стало производство транспортного оборудования. В третьем квартале 2026 года занятость в этой отрасли выросла на 2,8% в годовом исчислении - до 60,3 тысячи человек.

В этот сектор входят производство военной техники, железнодорожного подвижного состава, судов и авиационного оборудования.

Также на 2,4% увеличилось количество работников в производстве промышленного оборудования, инфраструктурной и специализированной техники - до 126 тысяч человек. В производстве компьютеров, потребительской электроники и оптического оборудования занятость выросла на 3,9%.

По оценке Gremi Personal эти направления получают дополнительный импульс благодаря государственным заказам и инвестициям в оборонную и инфраструктурную отрасли.

Спрос на работников также сохраняется в логистике, розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, в третьем квартале занятость в розничной торговле выросла на 0,7%, а в HoReCa - на 1,4%.

В каких отраслях сокращают персонал

В то же время, не все польские предприятия расширяют штаты. Самое большое сокращение среди приведенных отраслей зафиксировали в мебельном производстве - на 6,3% в год, до 75 тысяч работников.

В легкой промышленности занятость уменьшилась на 5,5% - до 136,3 тысячи человек. В автопроме количество работников сократилось на 3,3% - до 194,7 тысячи.

Среди причин изменений в промышленности аналитики называют сокращение продаж легковых автомобилей и усиление конкуренции с китайскими производителями бытовой техники.

В перерабатывающей промышленности Польши среднемесячная занятость в третьем квартале снизилась на 1,2% в годовом измерении - на 29 тысяч человек.

Что происходит с зарплатами

Несмотря на рост занятости в отдельных отраслях, польские работодатели не спешат повышать оплату труда. По опросу NBP, доля предприятий, планировавших увеличить зарплаты в следующем квартале, сократилась с 28,1% во втором квартале до 25,7% в третьем.

По расчетам Gremi Personal на основе данных GUS, средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в третьем квартале составила 9 345 злотых брутто. За год она выросла на 6,1% или на 537 злотых.

В то же время, годовая инфляция в сентябре ускорилась до 4,1% против 2,1% в феврале. Из-за роста других расходов компании пытаются контролировать фонд оплаты труда и удерживать прежде всего ключевых специалистов.

По оценке Gremi Personal, до конца года всеобщая занятость в Польше продолжит стабилизироваться, но массового расширения штатов не ожидают. Спрос на работников и дальше будет распределяться между отраслями.

Читайте также, что теперь у украинских предпринимателей с индивидуальным бизнесом в Польше (JDG) могут возникать ограничения при наборе иностранцев на работу.

Ранее мы писали о том, что во второй половине 2026-го польские компании начали более сдержанно набирать постоянных работников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Работа в Польше
Новости
Старые требования РФ, гарантии безопасности и обмен: источники о первом дне переговоров в Абу-Даби
Старые требования РФ, гарантии безопасности и обмен: источники о первом дне переговоров в Абу-Даби
Аналитика
В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы