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Робота в Польщі: у яких галузях зростає попит на працівників, а де скорочують персонал

08:07 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Василина Копитко
Робота в Польщі: у яких галузях зростає попит на працівників, а де скорочують персонал Що відбувається на ринку праці у Польщі (колаж РБК-Україна)
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У Польщі змінюється попит на працівників: одні галузі активно розширюють штати, тоді як інші скорочують персонал. Найбільше нових робочих місць з'являється у виробництві оборонної та спеціалізованої техніки, а от автопром і легка промисловість втрачають працівників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Gremi Personal.

Що відбувається на ринку праці у Польщі

Частину кадрових потреб польські роботодавці закривають іноземцями, серед яких багато українців. Водночас компанії обережніше підходять до витрат на персонал і не поспішають підвищувати зарплати.

Такі тенденції зафіксував аналітичний центр Gremi Personal за результатами аналізу даних Національного банку Польщі (NBP), Головного статистичного управління Польщі (GUS) та моніторингу ключових галузей економіки.

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Де зростає попит на працівників

Одним із напрямів, де польські підприємства збільшують кількість працівників, стало виробництво транспортного обладнання. У третьому кварталі 2026 року зайнятість у цій галузі зросла на 2,8% у річному вимірі - до 60,3 тисячі осіб.

До цього сектору належать виробництво військової техніки, залізничного рухомого складу, суден та авіаційного обладнання.

Також на 2,4% збільшилася кількість працівників у виробництві промислового обладнання, інфраструктурної та спеціалізованої техніки - до 126 тисяч осіб. У виробництві комп'ютерів, споживчої електроніки й оптичного обладнання зайнятість зросла на 3,9%.

За оцінкою Gremi Personal, ці напрями отримують додатковий імпульс завдяки державним замовленням та інвестиціям в оборонну й інфраструктурну галузі.

Попит на працівників також зберігається в логістиці, роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Зокрема, у третьому кварталі зайнятість у роздрібній торгівлі зросла на 0,7%, а в HoReCa - на 1,4%.

У яких галузях скорочують персонал

Водночас не всі польські підприємства розширюють штати. Найбільше скорочення серед наведених галузей зафіксували у меблевому виробництві - на 6,3% за рік, до 75 тисяч працівників.

У легкій промисловості зайнятість зменшилася на 5,5% - до 136,3 тисячі осіб. В автопромі кількість працівників скоротилася на 3,3% - до 194,7 тисячі.

Серед причин змін у промисловості аналітики називають скорочення продажів легкових автомобілів і посилення конкуренції з китайськими виробниками побутової техніки.

Загалом у переробній промисловості Польщі середньомісячна зайнятість у третьому кварталі знизилася на 1,2% у річному вимірі - на 29 тисяч осіб.

Що відбувається із зарплатами

Попри зростання зайнятості в окремих галузях, польські роботодавці не поспішають підвищувати оплату праці. За опитуванням NBP, частка підприємств, які планували збільшити зарплати в наступному кварталі, скоротилася з 28,1% у другому кварталі до 25,7% у третьому.

За розрахунками Gremi Personal на основі даних GUS, середня зарплата в бізнес-секторі Польщі у третьому кварталі становила 9 345 злотих брутто. За рік вона зросла на 6,1%, або на 537 злотих.

Водночас річна інфляція у вересні прискорилася до 4,1% проти 2,1% у лютому. Через зростання інших витрат компанії намагаються контролювати фонд оплати праці та втримувати насамперед ключових фахівців.

За оцінкою Gremi Personal, до кінця року загальна зайнятість у Польщі продовжить стабілізуватися, але масового розширення штатів не очікують. Попит на працівників і надалі перерозподілятиметься між галузями.

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Раніше ми писали про те, що у другій половині 2026-го польські компанії почали стриманіше набирати постійних працівників.

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