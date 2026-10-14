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Украинцам в Польше усложнили наем работников: какие альтернативы

08:07 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Василина Копытко
Украинцам в Польше усложнили наем работников: какие альтернативы Что нужно знать об изменениях на польском рынке труда (коллаж РБК-Украина)
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Украинские предприниматели с индивидуальным бизнесом в Польше (JDG) могут столкнуться с ограничениями во время найма иностранцев. Есть три альтернативных способа привлечения работников, однако каждый имеет свои особенности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi Personal.

Кого касаются ограничения

Иностранцы, ведущие индивидуальный бизнес в Польше (JDG), могут столкнуться с ограничениями во время официального трудоустройства других иностранцев. В частности, речь идет о найме работников, которым легальная работа нуждается в документах через центр занятости или воеводу.

Такие ограничения создают трудности для украинских предпринимателей, желающих привлекать к работе соотечественников со статусом PESEL UKR и граждан других стран вне ЕС.

В то же время, предприниматели могут нанимать граждан Польши, стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также иностранцев, имеющих полный доступ к польскому рынку труда.

Какие есть альтернативы для бизнеса

Для привлечения других иностранных работников есть три основных альтернативы. Первая - создать компанию в форме sp. z oo, аналог украинского ООО. Однако это требует дополнительных расходов на администрирование и бухгалтерское сопровождение.

Вторая - сотрудничать с иностранными предпринимателями по договорам B2B. Такой формат подходит только тогда, когда человек действительно ведет самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Если фактические условия работы соответствуют трудовым отношениям, такое оформление может быть признано неправомерным. Кроме того, работникам придется самостоятельно заниматься регистрацией бизнеса, налогами и бухгалтерией.

Третий вариант - привлекать персонал через агентство временного трудоустройства. В таком случае агентство официально оформляет работника, заключает с ним договор, готовит документы для легальной работы и платит необходимые налоги и взносы в ZUS.

Предприниматель заключает договор с агентством и оплачивает фактически отработанные часы.

Что нужно знать о найме через агентство

Такой формат имеет ограничение. В частности, общий срок временной работы одного человека у одного работодателя-пользователя не может превышать 18 месяцев в течение 36 месяцев. Также временным работникам нельзя поручать работы, которые законодательство относит к особо опасным.

Перед подписанием договора предпринимателям советуют проверять агентство в реестре KRAZ, а также выяснять, имеет ли оно необходимые полномочия для трудоустройства иностранцев и может ли оформить конкретного работника.

Сколько бизнесов открыли украинцы в Польше

Масштаб украинского предпринимательства в Польше подтверждают данные польского экономического института. В 2022-2025 годах украинцы зарегистрировали в стране 109,1 тыс. единоличных предприятий JDG.

Только в 2025 году они открыли 31,4 тыс. подобных бизнесов. Самыми популярными направлениями стали строительство, на которое пришлось 24% новых предприятий, а также телекоммуникации и компьютерное программирование - 13%.

Читайте также о том, что во втором квартале 2026-го польские компании стали более сдержанно набирать постоянные штаты. Бизнес все чаще стал нанимать временных работников, использовать субподряд и аутсорсинг.

Ранее мы писали о том, что среди украинцев усилился тренд на кратковременную работу в Польше. Причиной этого является желание временно выехать из Украины из-за ситуации безопасности, заработать и пережить зиму в более стабильных условиях.

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