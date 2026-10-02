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Польский бизнес сдерживает наем: почему компании привлекают временных работников

08:07 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Василина Копытко
Польский бизнес сдерживает наем: почему компании привлекают временных работников Что происходит на рынке труда Польши (коллаж РБК-Украина)
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Во втором квартале 2026 года польские компании стали более осторожно расширять постоянные штаты. Чтобы закрывать потребность в персонале, бизнес все чаще использовал временную занятость, субподряд и аутсорсинг, в том числе привлекая иностранных работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi Personal.

Бизнес выбирает гибкость

Такие результаты показало исследование National Employment Index (NEI).

Общий показатель NEI во II квартале вырос до 54 пунктов - это самый высокий уровень с I квартала 2023 года. В то же время авторы исследования отмечают: рост индекса еще не означает полного обновления рынка труда. Экономические показатели улучшаются быстрее занятости.

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, компании, прежде всего, пытаются удерживать ключевых работников и точечно закрывать вакансии. Дополнительную потребность в персонале они все чаще покрывают без постоянного штата.

"Бизнес пока не рискует расширять постоянные штаты. Потребность в работниках на линейных позициях все чаще пытаются обеспечить гибкими форматами занятости - из-за временных работников, субподрядчиков и аутсорсинг", - отметил Кириченко.

Важную роль в этом процессе играют иностранные работники, в частности, украинцы. По оценке компании, спрос на трудовых мигрантов остается одним из способов закрывать кадровые нужды без масштабного расширения постоянных команд.

Причиной такой осторожности называют нестабильный спрос в ряде отраслей. Компании стараются вначале повысить производительность, более эффективно использовать имеющиеся мощности и контролировать затраты.

Что происходит с занятостью

Занятость в польском бизнес-секторе продолжает сокращаться. В то же время, рынок труда демонстрирует отдельные признаки стабилизации.

Во ІІ квартале количество заявленных групповых увольнений в частном секторе составило 7247 работников - практически столько же, как год назад. По сравнению с I кварталом 2026 года этот показатель снизился примерно на 36%.

Уменьшилось и количество незавершенных процедур увольнения: к концу июня они охватывали 18,2 тыс. работников, что на 1,6% меньше, чем в конце марта.

В то же время количество вакансий остается относительно низким. По данным польского GUS, на конец июня в стране было 98,7 тыс. свободных рабочих мест - на 1,5% меньше, чем в конце I квартала, но на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее.

Рынок стабилизируется неравномерно

По данным Gremi Personal, ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли. Сокращения занятости наблюдаются, в частности, в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, производстве оборудования и автомобильной отрасли.

В то же время, спрос на работников растет в логистике, HoReCa, розничной торговле, пищевом производстве и отдельных сегментах строительства и инфраструктуры.

Таким образом, польский рынок труда постепенно стабилизируется, но бизнес пока не спешит переходить к массовому найму. Компании все чаще пытаются сделать штат более гибким и привлекать работников в зависимости от текущего спроса.

Читайте также о том, что сейчас в Польше среди украинцев усилился тренд ехать на работу всего на несколько месяцев. В Gremi Personal такой запрос объясняют желанием временно уехать из Украины из-за ситуации безопасности, заработать и пережить зиму в более стабильных условиях.

Ранее мы писали о том, что средняя зарплата в Польше в феврале 2026-го составила 9 966 злотых брутто, но половина работников на самом деле зарабатывали не более 7690 злотых. В то же время быстрее всего зарплаты росли в сфере логистики и складских услуг.

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