11 тысяч фальшивых заявлений о работе в Польше: как украинцам проверить работодателя
Украинцы, которые ищут работу в Польше, рискуют получить документы на основании фиктивной вакансии. В стране расследуют схему, в которой через 130 фиктивных компаний зарегистрировали более 11,4 тысяч ложных заявлений о трудоустройстве иностранцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi Personal.
Как проверить работодателя
Такие заявления могли использовать для получения рабочих виз и пересечения границы, хотя реальных вакансий по ним не последовало.
Специалисты Gremi Personal советуют перед выездом проверить:
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агентство по трудоустройству - в польском реестре KRAZ;
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работодателя - в реестрах CEIDG или KRS;
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название предприятия, адрес и регистрационные данные;
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проект договора, место работы и информацию о том, кто будет выплачивать зарплату.
Если посредник отказывается назвать работодателя или предлагает оформить приглашение без договора и подтверждения предприятия, это повод отказаться от предложения.
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Чем рискуют украинцы
Если человек не знал об обмане и стал жертвой мошенников, уголовное наказание ему, как правило, не грозит. Однако он может потерять деньги и остаться без работы.
Кроме того, документы от фиктивного работодателя не подтверждают законность трудоустройства. Это может осложнить получение или продление разрешения на проживание на определенный срок в Польше.
Если по приезду выяснилось, что вакансии не существует, нужно сохранить переписку с посредником, объявление, копии документов и подтверждение оплаты и обратиться за юридической помощью.
За сознательное использование поддельного документа в качестве настоящей статьи 270 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы. Возможен также отказ во въезде или решение о возвращении с запретом повторного въезда.
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