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Главная » Жизнь » Общество

11 тысяч фальшивых заявлений о работе в Польше: как украинцам проверить работодателя

15:45 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
11 тысяч фальшивых заявлений о работе в Польше: как украинцам проверить работодателя Что нужно знать украинцам о работе в Польше (коллаж РБК-Украина)
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Украинцы, которые ищут работу в Польше, рискуют получить документы на основании фиктивной вакансии. В стране расследуют схему, в которой через 130 фиктивных компаний зарегистрировали более 11,4 тысяч ложных заявлений о трудоустройстве иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi Personal.

Как проверить работодателя

Такие заявления могли использовать для получения рабочих виз и пересечения границы, хотя реальных вакансий по ним не последовало.

Специалисты Gremi Personal советуют перед выездом проверить:

  • агентство по трудоустройству - в польском реестре KRAZ;

  • работодателя - в реестрах CEIDG или KRS;

  • название предприятия, адрес и регистрационные данные;

  • проект договора, место работы и информацию о том, кто будет выплачивать зарплату.

Если посредник отказывается назвать работодателя или предлагает оформить приглашение без договора и подтверждения предприятия, это повод отказаться от предложения.

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Чем рискуют украинцы

Если человек не знал об обмане и стал жертвой мошенников, уголовное наказание ему, как правило, не грозит. Однако он может потерять деньги и остаться без работы.

Кроме того, документы от фиктивного работодателя не подтверждают законность трудоустройства. Это может осложнить получение или продление разрешения на проживание на определенный срок в Польше.

Если по приезду выяснилось, что вакансии не существует, нужно сохранить переписку с посредником, объявление, копии документов и подтверждение оплаты и обратиться за юридической помощью.

За сознательное использование поддельного документа в качестве настоящей статьи 270 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы. Возможен также отказ во въезде или решение о возвращении с запретом повторного въезда.

Читайте также, что украинские предприниматели с индивидуальным бизнесом в Польше (JDG) могут столкнуться с ограничениями во время набора иностранцев на работу.

Ранее мы писали о том, что во втором квартале 2026-го польские компании стали более сдержанно набирать в штат постоянных работников.

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