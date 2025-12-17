ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине расширили перечень бесплатных услуг для ветеранов: что изменится с 2026 года

Среда 17 декабря 2025 23:30
UA EN RU
В Украине расширили перечень бесплатных услуг для ветеранов: что изменится с 2026 года Фото: В Украине расширят перечень медицинских услуг для военных (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

С января 2026 года в Украине введут новые медицинские услуги для ветеранов и ветеранок, в частности долговременный медицинский уход и коррекцию рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, государство формирует систему медицинских услуг, ориентированных на реальные потребности защитников и защитниц. Одним из ключевых направлений остается бесплатное стоматологическое лечение и протезирование зубов.

Бесплатная стоматология для ветеранов

Как отметила Свириденко, в 2025 году услугами бесплатного лечения и протезирования зубов уже воспользовались почти 94 тысячи ветеранов. Программа охватывает полный спектр стоматологической помощи - от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.

Услуга доступна независимо от места жительства или регистрации в более 500 медицинских учреждениях по всей стране, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Какие медицинские услуги для ветеранов уже действуют

Правительство также продолжает развитие других ветеранских программ, среди которых:

  • расширенные услуги первичной медицинской помощи;
  • психологическая поддержка;
  • реабилитация за рубежом;
  • офтальмологическая помощь.

Новые инициативы с 2026 года

С нового года в этот перечень добавят:

  • долговременный медицинский уход;
  • услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений и ожогов.

Больше информации о доступных программах и возможностях для ветеранов и их семей можно найти на платформе "Ветеран.Про".

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в Украине платформы "Ветеран PRO", которая собрала все государственные услуги для ветеранов в одном месте. Через приложение "Дія" защитники могут узнать о доступных льготах, подать заявления на компенсации, субсидии, программы жилья и получить пошаговые инструкции для оформления услуг.

Также мы писали, что в Украине почти завершили формировать сеть специалистов по сопровождению ветеранов. До конца года будут работать около 3 тысяч специалистов, которые будут помогать военным с адаптацией, социальными услугами и льготами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ветеран Медицинская помощь Военный
Новости
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море